Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-16 Ligi 6. Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Talas Anayurtspor, rakibini 5-3 yenerek puanını 6'ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U-16 Ligi 6. Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Talas Anayurtspor, rakibini 5-3 yenerek puanını 6'ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. E.M.Belsinspor ise puan hasretini yine dindiremedi.


Stat: Argıncık 2 No


Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Oğuzhan Bahçıvan xx


Talas Anayurtspor: Burak Kibar xxx, Doğan Bilgin xxx, Egemen Polat xx, Furkan Akbaş xx, Eren Alkan xx, Fethi Kaplan xxx, Özgür Çiçek xx, Tayyip Atmaca xxx, Halil Coşkun xxx, Cengiz Eşme xxx, Erol Aydeniz


E. M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan x, Volkan Model x, Ahmet Temur xx, Sedat Kaymaz xx, Batuhan Arı xxx, Okan Öcal x ( Dk. 52 Malik Enes Yıldız x), Yıldırım Beyazıt x, Mikail Kahraman xx, Tolga Altun xx, Görkem Çavdar xxx, Safa Murat Aslan x


Goller: Cengiz Eşme Dk. 18 (pen), Fethi Kaplan Dk. 19, 35, Halil Coşkun Dk. 75, 88 ( Talas Anayurtspor ), Batuhan Arı Dk. 38, Görkem Çavdar Dk. 58, 82 ( E. M. Belsinspor) - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Eşme, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir
Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek Real Madrid, Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak istiyor! Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 14:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]