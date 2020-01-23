Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç İMOB'u gezdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) katılan Kayserili firmaları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayserili firmaların standını gezdi.

Fuara 120 Kayseri firmasının katılımının önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri mobilyanın başkenti' sözümüzün ne denli doğru olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

Ziyarete, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası, Memduh Büyükkılıç, Mobilya Fuarı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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