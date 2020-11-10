Kayseri'de 09: 05'de hayat durdu - Son Dakika

Kayseri'de 09: 05'de hayat durdu

- Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların 09: 05'te işlerini bırakıp saygı duruşuna geçmesi havadan görüntülendi

KAYSERİ - Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde saat 09: 05'te Kayseri'de hayat durdu. Vatandaşların işlerini bırakıp saygı duruşuna geçmeleri de havadan görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 82. yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'nın çelenkleri anıta konuldu.

Saatler 09: 05'e gösterdiğinde ise sirenlerin çalmasıyla beraber Cumhuriyet Meydanı'nı sessizlik kapladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, siren ile beraber saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli ve Türk bayrakları ile beraber saat 09: 05'te havadan çekilen görüntüler doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün sevdiği eserler dinletildi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından Kayseri Lisesi'nde de bir dizi etkinlik düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş; "Kendisini Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine adayan Mustafa Kemal Atatürk, sadece milletin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi yegane yol olarak görmüştür. Onun hayatını, ilkelerini ve bizden yapmamızı istediği şeyleri bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak, bizlerin birinci vazifesi olmalıdır. Atatürk devrimleri bugün birçok ülkede örnek olarak kabul edilmektedir. Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış birçok ülkeye Atatürk devrimleri ilham kaynağı olmaya devam etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupları okudu ve Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sine vizyon görüntüsü izlendi. Ayrıca, Atatürk'ün sevdiği eserler de burada öğretmenler tarafında seslendirildi.