Kayseri\'de 1.7 Milyon TL\'lik Hırsızlık

KAYSERİ'de, bir evden 1 milyon 700 bin TL'lik ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde bir evden 1 milyon 700 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin Y.A. (19) ve A.T. (20) olduğu belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ele geçirilen 1 milyon 700 bin TL değerindeki suça konu ziynet eşyalarının ise sahibine teslim edildiği belirtildi.