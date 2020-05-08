Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye malzemesi satılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye malzemesi satılabilecek - Son Dakika

Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye malzemesi satılabilecek

6 saat önce

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçelerdeki mahalle ve semt pazarlarında 11 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine karar verildiği bildirildi.

Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye malzemesi satılabilecek, System.String[]

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçelerdeki mahalle ve semt pazarlarında 11 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine karar verildiği bildirildi.


Yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 07/05/2020 tarihinde saat 22.00'da; Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı 'Koronavirüs - Covid-19' hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı ve 31.03.2020 tarihli ve 6095 sayılı Genelgeleri ile belirlenmiş; pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin kısıtlanmasına yönelik gerekli kararların alınması istenmiştir. Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmesi neticesinde, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde mezkur Genelgelerde belirtilen kısıtlamaların kaldırılabileceğine ilişkin alınan karar doğrultusunda 11.05.2020 tarihi itibariyle anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde ilgili Bakanlıklarca aşağıda yer verilen kurallar dahilinde, İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgesi doğrultusunda ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına, pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının mezkur genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartına, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarına, bu kapsamda; ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:17 Kaynak: İHA


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