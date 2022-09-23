KAYSERİ'DE 11 YIL 8 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.M., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda H.M. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)
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