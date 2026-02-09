Kayseri'de 17 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Kayseri'de 17 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Kayseri\'de 17 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
09.02.2026 11:38
Kayseri'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri 22 operasyonda, 484 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ile 10 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kaynak: AA

