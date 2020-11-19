Kayseri'de 25 milyon liraya mal olan yollar hizmete açıldı - Son Dakika

Kayseri'de 25 milyon liraya mal olan yollar hizmete açıldı

19.11.2020 15:39
Kayseri'de 25 milyon liraya mal olan yollar hizmete açıldı, System.String[]

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesince 25 milyon liraya yaptırılan katlı kavşaklı 4 bağlantı yolu törenle hizmete sunuldu.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesince 25 milyon liraya yaptırılan katlı kavşaklı 4 bağlantı yolu törenle hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin trafiği için büyük önem taşıyan Bekir Yıldız Bulvarı- Şehir Hastanesi katlı kavşak-Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi katlı kavşağı dördüncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı bağlantı yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge bağlantı yolunun açılışı için Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki katlı kavşakta tören düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçmişten bugüne "biz" diyerek çalıştıklarını, dedikodulara kulak tıkayarak işlerine baktıklarını, sadece icraat yaptıklarını söyledi.

"İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır." diyen Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Yanı başımızdaki hastanede yatan hastaların duasını aldığımızı düşünüyorum. Bu hastanenin hayata geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne kadar burada emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 14 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı'nı, Kocasinan Bulvarı'ndan başlayarak Serbest Bölge'ye giden Zafer Caddesi'ne bağlıyoruz. 3 şeritli gidiş, 3 şeritli geliş şeklinde yolu hizmete açıyoruz. Bu yolla kesintisiz, ışıksız yol alınabilecek.

Şehrimizi adete bir ağ gibi yollarla kuşatıyoruz. Buradaki kavşağı da tamamlayınca Şehir Hastanesine ve acile insanlar da ambulanslar da daha rahat ulaşabilecek. Yaptığımız yolların aydınlatması, çevre düzenlemesiyle şehrimize güzellik kattık. Şeker Fabrikası önüne yaptığımız yolla da artık şeker pancarı tırları trafiği tıkamıyor, aksatmıyor. Bu yol çalışmalarımız altyapısıyla 25 milyon liraya mal oldu."

Büyükkılıç, ayrıca Talas'tan Furkan Doğan Yurdu'na kadar uzanacak 5,5 kilometrelik tramvay yolunun 30 Aralık'ta ihalesinin yapılacağını aktardı.

Vali Yardımcısı Nail Anlar da 2,5 yıl önce açılışı yapılan Şehir Hastanesinin altyapı hizmetleriyle taçlandırıldığını belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise Büyükşehir Belediyesinin özellikle pandemi döneminde maske, dezenfektan, içme suyu gibi kendilerine her türlü destekte bulunduğunu dile getirerek, yol çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da açılışı yapılan köprülü kavşağın Bekir Yıldız Bulvarı'ndan kesintisiz olarak Zafer Caddesi'ne kadar ulaşım sağladığını anlattı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua yaptı, açılış kurdelesi kesildi.

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Kayseri, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 25 milyon liraya mal olan yollar hizmete açıldı - Son Dakika


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