Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika

VALİ GÜNAYDIN: ÇOK ŞÜKÜR OLUMSUZ BİR DURUM OLUŞMADI

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Vali Günaydın, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi saat 02.28'de Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu andan itibaren bütün ekiplerimiz sahaya çıktı. Muhtarlarımız ile hemen diyaloga geçildi. Çok şükür olumsuz bir durum oluşmadı. Şu anda da mühendislerimiz çatlak olan binalarda çalışmalarını devam ettiriyor. Riskli bina tespit edildiği zaman gereken işlemler yapılacak. Geceden itibaren de çatlak olan binalarımızdaki vatandaşlarımızı misafirhanelerimize yerleştirerek, mağduriyetin önüne geçtik. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Gece saatinden bu yana yaşanan olayı takip ettik. Arkadaşlarımızın hepsi teyakkuz halinde görevlerini yaptı. Her birine teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybının olmaması bizleri rahatlatmıştır. Onun dışında ufak tefek sıkıntılar ve çatlaklar söz konusu. Sahada tüm ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Biz de hem geçmiş olsun demek hem de yaşanan olayı yerinde görmek için ilçemize geldik. Şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.