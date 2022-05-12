Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

12.05.2022 11:38

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu Kayseri'de 760 bin TL değerinde eşya hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

KAYSERİ - Kayseri'de 760 bin TL değerinde eşya hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden 60 bin TL değerinde antika eşya ile 700 bin TL değerinde elektronik eşya çalan Y.G. ve İ.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.G.'nin 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilirken, şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

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Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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