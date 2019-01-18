Kayseri'de Akıllı Eşek Keko Verilen Komutları Yerine Getiriyor

Kayseri'de akıllı eşek Keko verilen komutları yerine getiriyorKayseri Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Akgün Ergül'ün yavruyken hasta halde bulup çiftliğinde sahiplendiği, bakımını yaptığı akıllı eşek Keko, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'de akıllı eşek Keko verilen komutları yerine getiriyor



Kayseri Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Akgün Ergül'ün yavruyken hasta halde bulup çiftliğinde sahiplendiği, bakımını yaptığı akıllı eşek Keko, görenlerin dikkatini çekiyor. Aynı zamanda çiftlik çalışanı olan Keko, sahibinin komutlarına uyarak, hareket ediyor, işlere yardımcı oluyor.



Merkez Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi'ndeki çiftliğinde hayvancılık işiyle uğraşan Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül'ün yavruyken sahiplendiği ve 'Keko' ismi verilen eşek, görenlerin ilgisini çekiyor. Çiftlikte diğer hayvanlara saman taşıma işini yapan Keko, sahibinin 'gel, git, dur' komutlarını anından yerine getiriyor. Çiftliğin neşe kaynağı eşeği yavruyken sahiplendiğini dile getiren Oda Başkanı Akgün Ergül, '5 yaşında yavruyken bulduk. Çocukların elinde hasta bir vaziyetteydi, bakımlarını yaptık. Şimdi bağlandık Keko'ya. İsmini de eskiden çiftlikte çalışan çobanımız koydu ve öyle kaldı. Çiftliğimizin bir ferdi ve bize yardımcı oluyor. Biz de onun her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel bir hayvan, çok seviyoruz. Çocuklar da seviyor, hafta sonlar birlikte oynuyorlar. Güzel bir can. Ben Veteriner Hekimim ve diğer canlıları sevmeyen insanları da sevmez. Ailemizi bir ferdi oldu Keko.ö diye konuştu.



'HAYVANLARA YEM TAŞIMA İŞİ YAPIYOR, 2 SEFER YAPIP DİNLENMEYE GEÇİYOR'



Keko'nun çiftlikte diğer hayvanlara yem verme işinde kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Ergül, eşeğin günde 2 yem seferi yaptığını ve ardından dinlenmeye geçtiğini söyledi. Ergül, 'Burada bakımın üstlendik. O da bize yardımcı oluyor. Yem, saman getiriyor, diğer hayvanlar için. Ağır bir yükü yok. Günde iki kere çalışır, daha sonra serbest. Çiftlik içinde de kafasına göre yer, içer, gezer ve bizle birlikte yaşar.ö dedi.



'ZAMAN İÇİNDE SEVGİYLE YAKLAŞINCA KOMUTLARI ANLAMAYA BAŞLADI'



Akıllı eşek Keko'nun zaman içinde verdikleri komutları da almaya başladığını ifade eden Oda Başkanı Akgün Ergül, şunları söyledi, 'Normalde at, eşek gibi hayvanlar yularları ile birlikte kontrol edilir ve komutları ona göre alırlar. Ancak Keko, artık sözle komutları almaya başladı. Zaman içinde yem makinesine geldiğinde işte geri gelmesi lazımda biz geri gel, ileri gitmesi gerekiyorsa git oğlu, git canım diye komutlar vermeye başladık ve o da bu komutları tekrarlayınca kendiliğinden hareket etmeye başladı. Bazı komutları anlıyor. Sürekli konutu tekrarladığımız da o da bunu artık fark ediği uygulamaya başladı. Sevgiyle yaklaşıp komutları iletince de bir müddet sonra anlar hale geldi. Şimdi geri dön dediğimizde dönüyor, dur dediğimiz de durması gereken yer var orda duruyor. Bu şekilde alıştırdık, komutları alıyor. Daha önce yularla yönlendirdiğimiz de zor hareket ettiriyordu. Şimdi kendiliğinden komuta göre hareket ediyor. Biz Keko'yu çok seviyoruz. Komutları daha da ilerletmek için çalışmaları da yapıyoruzö

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