Bina görevlisine bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bina görevlisine bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

05.09.2022 10:58

KAYSERİ'de Ali Duman'ın (66) oturduğu binanın görevlisi Tarık Uçar'a (44) bıçaklı saldırıp yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYSERİ'de Ali Duman'ın (66) oturduğu binanın görevlisi Tarık Uçar'a (44) bıçaklı saldırıp yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşananları anlatan Uçar, "Ali Duman bana 'kapıyı açar mısın?' diye rica etti. Kapıyı açarken bana arkamdan bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçmasam bana daha kötü şeyler olacaktı. Bu kişi gözaltına alınmıştı ama ben hastaneden taburcu olmadan önce kendisinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını öğrendim" dedi.

Olay, 1 Eylül'de Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Huzur Sitesi'ndeki 10 katlı binanın girişinde meydana geldi. Apartmanın önünde oturan Ali Duman, önünden geçen bina görevlisi Tarık Uçar'dan kapıyı açmasını istedi. Uçar anahtarla kapıyı açtığı sırada Duman'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Tarık Uçar, olay yerinden kaçarak kendini kurtardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın ardından kaçan Duman ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ali Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tarık uçar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bina önünde oturan Ali Duman'ın anahtarla kapıyı açan Tarık Uçar'a saldırdığı görüldü. Yaralanan Uçar'ın kaçtığı, Duman'ın ise bir süre sigara içtikten sonra binaya girdiği görüldü.'KAÇMASAM BANA DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLACAKTI'21 yıldır bina görevlisi olduğunu belirten Tarık Uçar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Uçar, "Sitenin arkasına aracımı park etmiştim. Binaya geldiğimde Ali Duman kapının önünde oturuyordu. Bana 'kapıyı açar mısın?' diye rica etti. Kapıyı açarken arkamdan bana bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçmasam bana daha kötü şeyler olacaktı. Kötü bir olay atlattım. Bu kişi gözaltına alınmıştı ama ben hastaneden taburcu olmadan önce kendisinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını öğrendim. İfademde ben şikayetçi olmuştum. Şu anda kendisi serbest kaldı" diye konuştu.'BEN KAPIYI AÇARKEN ARKAMDAN BIÇAKLADI'

Ali Duman ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirten Tarık Uçar, "Kendisiyle hiçbir şekilde kavga ve tartışmam yok. Kendisi galiba ilaç kullanıyormuş. Beni bıçaklarken hiçbir şey demedi. Sadece 'kapıyı açar mısın?' dedi. Ben de kapıyı açarken beni arkamdan bıçakladı. Kamera görüntülerini izledim. Olaydan sonra çok rahat davranıyor. Sigara içiyor. Ben polisi arayınca kaçıp, gidiyor. Yetkililere buradan çağrım bu kişi eğer hastaysa hastaneye yatırılsın. Raporu varsa da bir an önce tedavi edilsin. Binada yaşayanlarda çok tedirgin. 'Binaya girip çıkmaya çok korkuyoruz' diyorlar. Bana burada yeniden saldırabilir. Çok tedirginim. Ben 21 yıldır bu binada görev yapıyorum. Bugüne kadar hiç kimseyle bir kavgam olmadı. Bu şahsın yeniden gözaltına alınarak, tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ali Duman, Kocasinan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bina görevlisine bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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