Kayseri'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

21.01.2026 05:46
Melikgazi'de alkollü sürücü ağaç devirdi, aydınlatma direğine çarparak durdu; ceza 37 bin TL.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüjdeki ağacı devirdi sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında H.K. yönetimindeki 34 DAV 647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağacı devirdi, sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından H.K.'ya yapılan alkol testinde sürücünün 1.42 promil olduğu belirlendi. Ehliyetine 'alkollü araç kullanmak' suçundan daha önce 6 ay el konulduğu öğrenilen H.K.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzarken, H.K.'ya yine 'alkollü araç kullanmak' ve 'sürücü belgesi olmadan araç kullanmak' suçlarından 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan H.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı. Kazada hasar alan otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Kaza, Son Dakika

