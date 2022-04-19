Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün ile 5 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 15 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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