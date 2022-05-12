Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı

12.05.2022 22:45

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 18 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 2 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.Ş, Y.Ş, E.K, S.G, M.Y, Y.S, A.Ö. ve Y.H'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Hükümlü 8 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlı ise savcılık ve hakimlikçe serbest bırakıldı.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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