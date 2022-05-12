Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 2 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.Ş, Y.Ş, E.K, S.G, M.Y, Y.S, A.Ö. ve Y.H'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Hükümlü 8 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlı ise savcılık ve hakimlikçe serbest bırakıldı.