Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı

30.03.2022 19:28
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik farklı mahallelerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si emniyetteki işlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si ise cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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