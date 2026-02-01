Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla yaralayan B.B.S.'yi (17) yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?