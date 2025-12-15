Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı

15.12.2025 15:46
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişi, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alındı.

YOLDAN GEÇENLERE BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan E.D., yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.P., İ.G. ve A.T., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ederken M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Polisiye, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun Mert kursun :
    akli dengesi yok ama bıçakla gezmesini adam yaralamanın nasıl oldugunu biliyor ha siz onu külahıma anlatın benim 30 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Serbest kalması için çok büyük bir avantaj. Gerçi deli raporu olmadan da aramızda 50 suç kaydıyla gezenler var. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
