Kayseri'de eşini tabancaya öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen İ.Ç. (60) ile eşi Z.Ç. (40) arasında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden İ.Ç, ardından intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan İ.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti - Son Dakika