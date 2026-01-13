Kayseri'de Cenaze Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
Kayseri'de Cenaze Taşıyan Minibüs Devrildi

13.01.2026 12:05
Kayseri'de cenaze minibüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de cenaze taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Karahalka mevkiinde cenaze taşıyan 34 FLS 040 plakalı minibüs devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise minibüste bulunanlara müdahale etti. Minibüste bulunan 22 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüste bulunan cenaze ise cenaze aracına nakledildi. İncelemelerin ardından minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Kayseri'de Cenaze Taşıyan Minibüs Devrildi
