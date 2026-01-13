Kayseri\'de DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkartılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
