Kayseri'de Deprem Tatbikatı ve Sessiz Yürüyüş

06.02.2026 21:18
Kayseri'de depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla sessiz yürüyüş ve mahalle tahliye tatbikatı yapıldı.

Kayseri'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" ve mahalle tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği ve AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, kentteki arama kurtarma ekiplerinin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sessiz yürüyüşüyle başladı.

Vali Gökmen Çiçek'in de katıldığı yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından Anayurt Meydan'a ulaşan ekipler, burada araç sirenlerini açarak çevre binalardaki vatandaşların toplanma alanına inmesini sağladı.

Çiçek burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 3 yıl önce 53 bin canını kaybettiğini ancak Türk milletinin birbirine sığınarak bu felaketin üstesinden geldiğini söyledi.

Türk milletinin o gün birbirine kenetlendiğinin altını çizen Çiçek, "Dünyada hiçbir ülkenin tek başına başa çıkamayacağı bir felaketin acısını, birbirimize sığınarak, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, devletimizin bütün imkanları seferber edilerek, milletçe el ele vererek ortadan kaldırmaya çalıştık. Biz o acıyı bir kere daha yaşamamak için dirençli şehirler oluşturmak adına hep beraber mücadele içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç de yürüyüş ve tatbikata gönüllüler dahil 400'ün üzerinde arama kurtarma personelinin katıldığını bildirdi.

Genç, "Toplanma alanının çevresinde 45 binadaki 2 bin 700 dairede yaşayan vatandaşların güvenli bir şekilde evlerinden tahliyesini ve güvenli bir şekilde toplanma alanına gelmesini amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından tatbikata katılan görevli ve vatandaşlara çay ile çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

