Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü El- Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Suriye uyruklu 2 kişini örgüt üyesi olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 2 kişi, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Son Dakika AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Adis Jahovic ameliyat edildi Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı