Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü El- Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Suriye uyruklu 2 kişini örgüt üyesi olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 2 kişi, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


El Nusra, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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