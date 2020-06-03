Kayseri'de Elbaşı-Karadayı sulaması çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayseri'nin büyük sulama projelerinden Bahçelik Projesi'nin ünitelerinden Elbaşı-Karadayı sulamasında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki teknik ekip, çalışmaları devam eden "Kayseri Elbaşı Karadayı Sulaması" çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin tamamlanmasıyla Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı, Karadayı, Akmescit mahallelerinde toplam 54 bin 20 dekarlık tarım arazisi modern borulu sistemle sulanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artması hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanması bekleniyor.

Yapılacak sulu tarımla birlikte 2 bin 430 kişiye istihdam alanı sağlanması, 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 34 milyon 804 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.