20 milyonluk dolandırıcılık şüphelisi 2 kardeşe gözaltı - Son Dakika
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20 milyonluk dolandırıcılık şüphelisi 2 kardeşe gözaltı

07.08.2022 12:48
20 milyonluk dolandırıcılık şüphelisi 2 kardeşe gözaltı

KAYSERİ'de, ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kar payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 50 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 2 kardeş, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine kurdukları şirkette kar payı verecekleri iddiasıyla sermayelerine ortak ettikleri 50 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 2 kardeş, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. kardeşlerin kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda dolandırıldıklarını öne süren 32 kişinin başvurusuyla, 2 kardeş takibe alındı. Yapılan incelemelerde 2 kardeşin, kurdukları şirkette ürünlerini satanlara yüzde 20 ile 40 aralığında kar payı vereceklerini ileri sürerek, sermayelerine ortak ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.A. ve V.A. evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemelerde alınan ifadelere göre toplamda 50 kişinin 20 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 milyonluk dolandırıcılık şüphelisi 2 kardeşe gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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