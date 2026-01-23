Kayseri'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte genel ahlakın korunması ve fuhuşa aracılık etme ve yer temini sağlayan suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 8 adrese, 22 ekip ve 96 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyon kapsamında mağdur edildiği tespit edilen 19 kadın hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.