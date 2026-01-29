Kayseri\'de Fuhuş ve Hırsızlık Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra hırsızlık ve yağma olayına karışan 2 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'ne bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde M.B.; fuhuş pazarlığı yaptığı kadınlar tarafından para, döviz ve ziynet eşyalarının çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbarın ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince fuhuş pazarlığı yapıldıktan sonra hırsızlık ve yağma olayının gerçekleşmesi olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; şüpheliler L.K. (53) ile Y.K. (28) yakalandı. M.B.'nin çalınan 10 adet gram altın, 5 adet çeyrek altın, 1 çift altın küpe, bin ABD Doları, 400 Euro ve 5 bin TL de ekiplerce eksiksiz teslim edildi. Şüpheliler L.K. ve Y.K. hakkında 'Hırsızlık', 'Fuhşa Yer Temini' ve 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ