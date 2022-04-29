Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren belediyeye ait hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, gerekli aşı uygulamaları ve sağlık kontrolleri yapılan hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini ağırlamayı beklediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi bayrama özel 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.