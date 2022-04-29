Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

29.04.2022 12:37
Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren belediyeye ait hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren belediyeye ait hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, gerekli aşı uygulamaları ve sağlık kontrolleri yapılan hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini ağırlamayı beklediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi bayrama özel 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

YORUMLAR
500
Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları 'hayır çarşıları'ndan Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları 'hayır çarşıları'ndan Ramazan'da merdiven altı tatlıcılara dikkat Ramazan'da merdiven altı tatlıcılara dikkat

Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement