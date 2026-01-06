Kayseri'de Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Hırsızlar Yakalandı

Kayseri\'de Hırsızlar Yakalandı
06.01.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

250 bin TL değerinde hurda çalan 2 hırsız, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı.

Kayseri'de bir iş yerinden 250 bin TL değerinde hurda çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurda malzemenin çalınmasıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 75 saatlik kamera incelemesinin ardından olayı İ.E. (28) ve A.E.'nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler İ.E. (28) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan aramalarda 250 bin TL değerindeki 500 kilogram hurda ekipler tarafından ele geçirilerek, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.E. (28) ve A.E. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:08:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.