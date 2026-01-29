Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

29.01.2026 10:22
İki kadın, üstlendiği fuhuş pazarlığıyla hırsızlık yaparken gözaltına alındı, ziynet eşyaları bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Danışmentgazi Mahallesi'nde fuhuş pazarlığı yaptıkları M.B'nin evinden hırsızlık yapan L.K. ile Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi," Hırsızlık, fuhuşa yer temini ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 gram altın, 5 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, bin dolar, 400 avro ve 5 bin lira ele geçirildi.

Ziynet eşyaları ve paralar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

