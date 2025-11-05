Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde N.E. adlı sürücü, Tesla marka otomobilinin hızını denemek için Oymak Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta gaza baştı.
Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?