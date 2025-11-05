Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı - Son Dakika
Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı

Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı
05.11.2025 20:54
Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü, Tesla marka otomobilinin hızını denerken önce duvara, daha sonra park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde N.E. adlı sürücü, Tesla marka otomobilinin hızını denemek için Oymak Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta gaza baştı.

HIZINI DENERKEN PERTE ÇIKARDI

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANELİK OLDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı - Son Dakika

23:36
