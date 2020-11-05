Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı

05.11.2020 21:47

Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı Şahıslar didik didik arandı, sorguları yapıldı Kayseri'de çok sayıda polisin katılımı ile yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.

Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı

Şahıslar didik didik arandı, sorguları yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de çok sayıda polisin katılımı ile yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen huzur operasyonunda şahıslar didik didik arandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı olarak huzur operasyonu düzenlendi. Polis özel harekatında katıldığı operasyonda, şahıslar didik didik aranırken, sorguları da yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tedbirlere uymayan şahıslara da cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı
Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de özel harekat polislerinin de katılımı ile huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika


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