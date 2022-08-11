Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor

11.08.2022 13:26
Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca Sarıoğlan ilçesinin Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde kadına şiddeti önlemeye yönelik eğitim verildiği bildirildi.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca Sarıoğlan ilçesinin Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde kadına şiddeti önlemeye yönelik eğitim verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla, Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitimler düzenlendi.

Öte yandan Pınarbaşı Jandarma Trafik Timi tarafından, ilçe merkezindeki bir sürücü kursunda eğitim gören 17 aday sürücüye, "Son Ders Jandarmadan" uygulaması kapsamında, trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi
Kaynak: AA

Sarıoğlan, Jandarma, Çiftlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:01 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de jandarmanın kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement