Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi

05.05.2022 13:19
Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı, Talas ve Kocasinan ilçelerinde belediyelerde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kayseri'nin Yahyalı, Talas ve Kocasinan ilçelerinde belediyelerde bayramlaşma programı düzenlendi.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaştı.

Belediye hizmet binası bahçesinde personelle bir araya gelen Öztürk, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Öztürk, "Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çalışanlarıyla bayramlaştı.

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocasinan, Yahyalı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Aşk şarkılarının vazgeçilmez sanatçısı Baha'nın gerçek ismi duyanları şaşırttı!
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:26:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement