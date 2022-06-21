Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

21.06.2022 17:27
Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar E.Y. ve D.K. ile bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık V.K, tutuksuz yargılanan M.P, S.O.M, M.E. ve E.K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı ara mütalaasında, tutuklu 3 sanığın mevcut durumlarının devamını istedi.

E.Y, sanıklardan D.K'nin suçu olmadığını, cinayeti azmettirenlerin V.K. ve S.O.M. olduğunu öne sürdü.

Sanık D.K. 22 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, olayda kimseye yardım etmediğini öne sürüp tahliyesini talep etti.

Sanık V.K. ise mağdur olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz 4 sanık da önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar E.Y, D.K. ve V.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı.

Kayseri'ye getirilen bu zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Gaziantep, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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