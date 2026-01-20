Kayseri'de Jeotermal Sera Projesi'nde 6. Kuyuda Sıcak Su Bulundu - Son Dakika
Kayseri'de Jeotermal Sera Projesi'nde 6. Kuyuda Sıcak Su Bulundu

Kayseri\'de Jeotermal Sera Projesi\'nde 6. Kuyuda Sıcak Su Bulundu
20.01.2026 15:08
Kayseri'de tarıma dayalı jeotermal sera projesinde 6. kuyudan sıcak suya ulaşıldı. Proje, kadın istihdamına da katkı sağlayacak.

Kayseri Valiliği koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi'nden ardı ardına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde 6. kuyuda da sıcak suya ulaşıldı.

Bu sevindirici gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılmasının, projenin ne denli sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Bağlamış, "Kayseri Valiliğimiz ve Kayseri Ticaret Borsamız öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemiz, her geçen gün daha da güçlenerek ilerliyor. Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırımla şekillenen bu proje, Kayseri tarımı için sadece bugünün değil, geleceğin de en stratejik yatırımlarından biridir. 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılması, jeotermal potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Projenin istihdama ve sosyal yapıya sağlayacağı katkılara da dikkat çeken Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük yatırım tamamlandığında yaklaşık 1.500 vatandaşımıza istihdam sağlanacak olması bizler için son derece kıymetlidir. Daha da önemlisi, bu istihdamın yüzde 70'inin kadınlardan oluşacak olmasıdır. Kadın emeğini üretimin merkezine alan bu proje, ekonomik olduğu kadar sosyal kalkınma açısından da örnek bir modeldir."

Kayseri'nin jeotermal kaynaklar sayesinde tarımsal üretimde yeni bir vizyon kazandığını vurgulayan Bağlamış, "Jeotermal enerjiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek modern sera altyapısı, hem verimliliği artıracak hem de Kayseri'yi tarımsal üretimde rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır. Bu süreçte başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, projenin Kayseri tarımına ve ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Jeotermal Sera Projesi'nde 6. Kuyuda Sıcak Su Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Jeotermal Sera Projesi'nde 6. Kuyuda Sıcak Su Bulundu - Son Dakika
