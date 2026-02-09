Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı

09.02.2026 11:48
Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 7 şüpheli ile aranan 21 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 5,5 kilogram kaçak tütün, 87 şişe sahte alkol, 3 sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1250 paket kaçak sigara ve 20 bin 320 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
