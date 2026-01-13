Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocukların kar küreme aracına attığı kartopu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Araç refüje çarparak durdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi'nde meydana geldi. Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu. Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kar topu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?