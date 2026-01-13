Kar topu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocukların kar küreme aracına attığı kartopu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Araç refüje çarparak durdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KARTOPU, SÜRÜCÜYE İSABET ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi'nde meydana geldi. Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti.

ARAÇ REFÜJE ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu. Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.