Kayseri\'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi

Kayseri'de kar ve sisle oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı.
Millet bahçesinde bulunan gölet kısmen buz tuttu.
Merkeze bağlı Kocasinan ilçesindeki Erkilet Tepesi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gölet ile Erkilet Tepesi'nde oluşan sis, dronla görüntülendi.
