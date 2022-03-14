Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

14.03.2022 15:28

Kayseri'de tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurduğu ileri sürülen kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurduğu ileri sürülen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'ta oturan Murat Şahin (30), temizliğini yaptığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
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Murat Şahin, Kayseri, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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