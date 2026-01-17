Kayseri\'de Kış Lastiği Denetimi

Kayseri'de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada Erciyes'e çıkan araçların kış lastikleri denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından Erciyes'te uygulama yaptı. Erciyes'e çıkan araçları durduran ekipler, lastikleri kontrol ederken, kış lastiği olmayan araçların geçmesine izin vermedi. Ayrıca, kış lastiği olmayan araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların kış ayları boyunca yapılacağı belirtildi. - KAYSERİ