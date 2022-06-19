Kayseri'de Kızılırmak'ta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kızılırmak'ta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

19.06.2022 15:43
Kayseri'de Kızılırmak'ta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi defnedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi defnedildi.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolan ve aramaların üçüncü gününde cenazesine ulaşılan Murat Göçmen (31) için Hulusi Akar Camii'nde tören düzenlendi.

Göçmen'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Göçmen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Göçmen'in cesedi, 107 personelle yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Ebiç Mahallesi yakınındaki hidroelektrik santrali mazgallarına takılı halde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kızılırmak'ta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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