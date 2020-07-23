Kayseri'de kumar oynatılan ve fuhuş yaptırılan 9 ev kapatıldı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından, fuhuş yapıldığı ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 evi kapatıldı.

Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından tespit edilen 2'si cinsel içerikli suç, 2'si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 4 olayda, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 1 fuhuş ve 2 kumar olayında 50 şahıs ve korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında (29) şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev ise ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. - KAYSERİ