Kayseri\'de Masaj Salonlarına Denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 83 masaj salonu denetlenirken, masaj salonlarında çalışma izni olmadan çalışan 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılında kentte faaliyet gösteren 83 masaj salonunda denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 41 masaj salonunun ruhsatlı, 42'sinin ise ruhsatsız olduğu belirlendi. Olumsuzluk tespit edilen 51 iş yeri hakkında adli ve idari işlemler uygulanırken, çalışma izni olmadığı halde çalışan 19 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemler esnasında HIV başta olmak üzere gerekli sağlık taramaları yapılarak, muhatapları bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ