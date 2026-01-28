Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi 6061'inci Sokak'taki mobilya fabrikasında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının mesai saatleri dışında çıktığı ve içerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, fabrikada zarar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.