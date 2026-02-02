Kayseri'de Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika
Kayseri'de Okul Güvenliği Denetimi

Kayseri'de Okul Güvenliği Denetimi
02.02.2026 20:44
Kayseri'de polisten okul çevresi denetimi; 5 şahsa toplam 18 bin 785 TL ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 486 şahıs ve 153 araç sorgulanırken, 5 şahsa çeşitli suç ve kabahatlerden 18 bin 785 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 153 okul ve çevresinde 92 park ve 40 iş yeri titizlikle denetlenirken, bin 486 şahsın ve 153 aracın sorgusu yapıldı. Öte yandan 5 şahsa çeşitli suç ve kabahatlerden toplam 18 bin 785 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiğimiz huzur uygulamaları düzenli olarak devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika

