Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

18.05.2022 17:44
Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 157 kişi sorgulandı, 112 aracın sürücüsüne 28 bin 364 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 157 kişi sorgulandı, 112 aracın sürücüsüne 28 bin 364 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimde 39 motosiklet ve 112 araç ile 157 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, aranan bir kişi yakalandı, bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem yapıldı, 12 araç sürücüsüne 28 bin 364 lira ceza verildi.

YORUMLAR
500
Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! Katliamın nedeni kıskançlık çıktı, 2 müebbetle yargılanıyor Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! Katliamın nedeni kıskançlık çıktı, 2 müebbetle yargılanıyor Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Tragger, Kayseri, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement