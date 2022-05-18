Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 157 kişi sorgulandı, 112 aracın sürücüsüne 28 bin 364 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimde 39 motosiklet ve 112 araç ile 157 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, aranan bir kişi yakalandı, bir kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem yapıldı, 12 araç sürücüsüne 28 bin 364 lira ceza verildi.