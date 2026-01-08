Kayseri\'de Otomobil Kanalda: Sürücü Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Çamlar'ın kullandığı 38 ANU 776 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
