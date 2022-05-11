Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil, Aşık Veysel Bulvarı'nda, bisikletliye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan şüpheliye ait araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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