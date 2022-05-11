Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

11.05.2022 21:52
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil, Aşık Veysel Bulvarı'nda, bisikletliye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheliye ait araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Çatıda hırsız avı Çatıda hırsız avı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

Otomobil, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 21:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement