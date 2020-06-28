Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Avcı (33) yönetimindeki 01 PT 101 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 33 NTV 43 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Nurullah Avcı, hayatını kaybederken, aracında bulunan Behçet Yaprak (23) ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Ulu (22) ve Şükrü Koç (24) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Behçet Yaprak da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.